ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış kaydetti

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 29 Temmuz tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı dokuz adet artarak 767 adet seviyesine yükseldi. Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı iki adet artışla 157 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise altı adet artarak 605 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 279 adet artmış oldu.
Bununla beraber aynı haftada, Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı dokuz adet artarak 204 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 51 adet artış kaydetmiş oldu.