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ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış kaydetti

Pazartesi, 15 Kasım 2021 09:19:07 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 12 Kasım tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı altı adet artışla 556 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı iki adet artışla 102 adet seviyesinde yer alırken, petrol sondaj kuleleri ise dört adet artarak 454 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 244 adet artmış oldu.

Bununla beraber, aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı sekiz adet artarak 168 adet seviyesine yükselirken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 79 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: Kuzey Amerika  boru  borular  ABD  Kanada  |  benzer haberler »


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