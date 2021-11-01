ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış kaydetti

Pazartesi, 01 Kasım 2021 09:24:46 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 29 Ekim tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı iki adet artışla 544 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet artışla 100 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri ise bir adet artarak 444 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 248 adet artmış oldu.

Bununla beraber, aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı iki adet artarak 166 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 80 adet artış kaydetmiş oldu.