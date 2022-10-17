ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 17 Ekim 2022 09:39:19 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 14 Ekim tarihinde sona eren haftada, ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yedi adet artışla 769 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşerek 157 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise sekiz adet artışla 610 adet seviyesine yükseldi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 274 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı bir adet artarak 216 adet seviyesine çıktı. Sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 48 adet artış kaydetmiş oldu.