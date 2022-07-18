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ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 18 Temmuz 2022 09:11:45 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 15 Temmuz tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı dört adet artarak 756 adet seviyesine yükseldi. Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı değişiklik göstermeyerek 153 adet seviyesinde yer almaya devam ederken, petrol sondaj kuleleri ise iki adet artışla 599 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 272 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 16 adet artarak 191 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 41 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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