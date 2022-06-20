ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 17 Haziran tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yedi adet artarak 740 adet seviyesinde yer aldı. Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı üç adet artarak 154 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri ise dört adet artışla 584 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 270 adet artmış oldu.
Bununla beraber aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 15 adet artarak 156 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 39 adet artış kaydetmiş oldu.