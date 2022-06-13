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ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 13 Haziran 2022 09:13:54 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 10 Haziran tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı altı adet artarak 733 adet seviyesinde yer aldı. Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı değişiklik göstermeyerek 151 adet seviyesine yer almaya devam ederken, petrol sondaj kuleleri ise altı adet artışla 580 adet seviyesine yükseldi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 272 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 24 adet artarak 141 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 93 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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