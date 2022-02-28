ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 28 Şubat 2022 09:13:24 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 25 Şubat tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı beş adet artışla 650 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı üç adet artışla 127 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri ise iki adet artışla 522 adet seviyesinde yer aldı. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 248 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı dört adet artarak 224 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 61 adet artış kaydetmiş oldu.