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ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 21 Şubat 2022 09:13:45 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 18 Şubat tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı 10 adet artışla 645 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı altı adet artışla 124 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri ise dört adet artışla 520 adet seviyesinde yer aldı. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 248 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı bir adet artarak 220 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 48 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: Kuzey Amerika  boru  ABD  borular  Kanada  |  benzer haberler »

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