ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 14 Şubat 2022 09:21:18 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 11 Şubat tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı 22 adet artışla 635 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı iki adet artışla 118 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri ise 19 adet artışla 516 adet seviyesinde yer aldı. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 238 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı bir adet artarak 219 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 43 adet artış kaydetmiş oldu.