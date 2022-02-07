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ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 07 Şubat 2022 09:10:33 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 4 Şubat tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı üç adet artışla 613 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet artışla 116 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri ise iki artışla 497 adet seviyesinde yer aldı. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 221 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı bir adet artarak 218 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 47 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: boru  ABD  Kuzey Amerika  borular  |  benzer haberler »


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