ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 31 Ocak 2022 09:13:26 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 28 Ocak tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı altı adet artışla 610 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı iki adet artışla 115 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri ise dört artışla 495 adet seviyesinde yer aldı. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 226 adet artmış oldu.

Bununla beraber, aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı beş adet artarak 217 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 43 adet artış kaydetmiş oldu.