ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 24 Ocak 2022 09:19:10 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 21 Ocak tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı üç adet artışla 604 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı dört adet artışla 113 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri ise bir adet düşüşle 491 adet seviyesinde yer aldı. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 226 adet artmış oldu.

Bununla beraber, aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 21 adet artarak 212 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 40 adet artış kaydetmiş oldu.