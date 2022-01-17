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ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 17 Ocak 2022 09:09:03 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 14 Ocak tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı 13 adet artışla 601 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı iki adet artışla 109 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri ise 11 adet artışla 492 adet seviyesinde yer aldı. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 228 adet artmış oldu.

Bununla beraber, aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 50 adet artarak 191 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 30 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: Kanada  boru  borular  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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