ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 10 Ocak 2022 09:38:56 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 7 Ocak tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı iki adet artışla 588 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet artışla 107 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri ise bir adet artışla 481 adet seviyesinde yer aldı. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 228 adet artmış oldu.

Bununla beraber, aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 55 adet artarak 141 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 24 adet artış kaydetmiş oldu.