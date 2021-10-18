ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 18 Ekim 2021 09:25:57 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 15 Ekim tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı on adet artışla 543 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşüşle 98 adet seviyesine gerilerken, petrol sondaj kuleleri ise on iki adet artarak 445 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı yıllık 261 adet artmış oldu.

Bununla beraber, aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı bir adet artarak 168 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 88 adet artış kaydetmiş oldu.