ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 11 Ekim 2021 09:29:05 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 8 Ekim tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı beş adet artışla 533 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı değişim göstermeyerek 99 adet seviyesinde yer alırken, petrol sondaj kuleleri ise beş adet artarak 433 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı yıllık 264 adet artmış oldu.

Bununla beraber, aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı iki adet artarak 167 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 87 adet artış kaydetmiş oldu.