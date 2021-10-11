﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 11 Ekim 2021 09:29:05 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 8 Ekim tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı beş adet artışla 533 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı değişim göstermeyerek 99 adet seviyesinde yer alırken, petrol sondaj kuleleri ise beş adet artarak 433 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı yıllık 264 adet artmış oldu.

Bununla beraber, aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı iki adet artarak 167 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 87 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: Kuzey Amerika  borular  ABD  boru  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

04 Eki

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi
01 Eki

ABD’nin mekanik boru ihracatı Temmuz ayında %14,9 arttı
27 Eyl

ABD’nin OCTG boru ihracatı Temmuz ayında %10,8 düştü
22 Eyl

ABD’nin mekanik boru ithalatı Temmuz ayında %27,9 arttı
21 Eyl

ABD’nin yapısal boru ihracatı Temmuz ayında %6,8 düştü