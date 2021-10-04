﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 04 Ekim 2021 09:13:28 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 1 Ekim tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yedi adet artışla 528 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı değişim göstermeyerek 99 adet seviyesinde yer alırken, petrol sondaj kuleleri ise yedi adet artarak 428 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı yıllık 262 adet artmış oldu.

Bununla beraber, aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı üç adet artarak 165 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 90 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: boru  borular  Kuzey Amerika  Kanada  ABD  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

01 Eki

ABD’nin mekanik boru ihracatı Temmuz ayında %14,9 arttı
27 Eyl

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi
27 Eyl

ABD’nin OCTG boru ihracatı Temmuz ayında %10,8 düştü
20 Eyl

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi
13 Eyl

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterirken, Kanada’da düştü