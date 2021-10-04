ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 04 Ekim 2021 09:13:28 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 1 Ekim tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yedi adet artışla 528 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı değişim göstermeyerek 99 adet seviyesinde yer alırken, petrol sondaj kuleleri ise yedi adet artarak 428 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı yıllık 262 adet artmış oldu.

Bununla beraber, aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı üç adet artarak 165 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 90 adet artış kaydetmiş oldu.