ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 27 Eylül 2021 09:23:21 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 24 Eylül tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı dokuz adet artışla 521 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşerek 99 adet seviyesine gerilerken, petrol sondaj kuleleri ise on adet artarak 421 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı yıllık 260 adet artmış oldu.

Bununla beraber, aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı sekiz adet artarak 162 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 91 adet artış kaydetmiş oldu.