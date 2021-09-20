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ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 20 Eylül 2021 09:33:08 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 17 Eylül tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı dokuz adet artışla 512 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşerek 100 adet seviyesine gerilerken, petrol sondaj kuleleri ise on adet artarak 411 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı yıllık 257 adet artmış oldu.

Bununla beraber, 17 Eylül tarihinde sona eren haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı on bir adet artarak 154 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 90 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: boru  borular  Kanada  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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