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ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 16 Ağustos 2021 10:10:04 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 13 Ağustos tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı dokuz adet artışla 500 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşerek 102 adet seviyesine gerilerken, petrol sondaj kuleleri ise on adet artarak 397 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı yıllık 256 adet artmış oldu.

Bununla beraber, 13 Ağustos tarihinde sona eren haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı sekiz adet artarak 164 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 110 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: boru  borular  ABD  Kanada  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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