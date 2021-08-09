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ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 09 Ağustos 2021 11:18:34 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 6 Ağustos tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı üç adet artışla 491 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı değişim göstermeyerek 103 adet seviyesinde yer alırken, petrol sondaj kuleleri ise iki adet artarak 387 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı yıllık 244 adet artmış oldu.

Bununla beraber, 6 Ağustos tarihinde sona eren haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı üç adet artarak 156 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 109 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: boru  borular  ABD  Kuzey Amerika  Kanada  |  benzer haberler »


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