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ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 05 Temmuz 2021 09:47:15 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 2 Temmuz tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı beş adet artışla 475 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet artışla 99 adet seviyesine çıkarken, petrol sondaj kuleleri ise dört adet artarak 376 adet seviyesinde yer aldı. Sondaj kuleleri sayısı yıllık 212 adet artmış oldu.

Bununla beraber, 2 Temmuz tarihinde sona eren haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı on adet artarak 136 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 118 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: boru  borular  Kuzey Amerika  ABD  Kanada  |  benzer haberler »


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