ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 21 Haziran 2021 11:58:28 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 18 Haziran tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı dokuz adet artışla 470 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşüşle 97 adet seviyesine gerilerken, petrol sondaj kuleleri ise sekiz adet artarak 373 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı yıllık 204 adet artmış oldu.

Bununla beraber, 18 Haziran tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı yirmi dört adet artarak 117 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 100 adet artış kaydetmiş oldu.