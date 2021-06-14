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ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 14 Haziran 2021 10:13:29 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 11 Haziran tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı beş adet artışla 461 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşüşle 96 adet seviyesine gerilerken, petrol sondaj kuleleri ise altı adet artarak 365 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı yıllık 182 adet artmış oldu.

Bununla beraber, 11 Haziran tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı on altı adet artarak 93 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 72 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  borular  boru  |  benzer haberler »


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