ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 10 Mayıs 2021 10:29:04 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 7 Mayıs tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı sekiz adet artışla 448 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı yedi adet artışla 103 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri ise sayısı iki adet artışla 344 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı yıllık 74 adet artmış oldu.

Bununla beraber, 7 Mayıs tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı dört adet artarak 55 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 29 adet artış kaydetmiş oldu.