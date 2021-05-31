ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı hafifçe arttı

Pazartesi, 31 Mayıs 2021 09:41:57 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 28 Mayıs tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı iki adet artışla 457 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşüşle 98 adet seviyesine gerilerken, petrol sondaj kuleleri ise sayısı üç adet artışla 359 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı yıllık 156 adet artmış oldu.

Bununla beraber, 28 Mayıs tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı dört adet artarak 62 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 42 adet artış kaydetmiş oldu.