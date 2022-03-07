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ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı farklı seyirler izledi

Pazartesi, 07 Mart 2022 09:18:50 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 4 Mart tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı değişiklik göstermeyerek 650 adet seviyesinde yer almaya devam etti.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı üç adet artışla 130 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri ise üç adet düşüşle 519 adet seviyesinde yer aldı. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 247 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı yedi adet düşerek 217 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 76 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: boru  ABD  Kanada  Kuzey Amerika  borular  |  benzer haberler »

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