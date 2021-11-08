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ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı farklı seyirler izledi

Pazartesi, 08 Kasım 2021 09:01:41 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 5 Kasım tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı altı adet artışla 550 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı değişim göstermeyerek 100 adet seviyesinde yer almaya devam ederken, petrol sondaj kuleleri ise altı adet artarak 450 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 250 adet artmış oldu.

Bununla beraber, aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı altı adet düşerek 160 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 74 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: ABD  boru  borular  Kanada  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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