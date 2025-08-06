ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı düşüş kaydetti - 32. hafta, 2025

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 1 Ağustos tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 540 adet seviyesine geriledi.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 124 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 4 adet düşüşle 416 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 46 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 5 adet düşüşle 177 adet oldu. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 42 adet düşüş kaydetti.