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ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı düşüş kaydetti - 32. hafta, 2025

Çarşamba, 06 Ağustos 2025 10:20:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 1 Ağustos tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 540 adet seviyesine geriledi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 124 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 4 adet düşüşle 416 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 46 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 5 adet düşüşle 177 adet oldu. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 42 adet düşüş kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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