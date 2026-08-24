Kanada'da ve ABD'de sondaj kulelerinin sayısı azaldı - 34. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 21 Ağustos tarihinde sona eren haftada ABD'de sondaj kulelerinin sayısı 5 adet düşüşle 588 adet seviyesine indi.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 127 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 3 adet düşüşle 452 adet seviyesinde kaydedildi. ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 50 adet artmış oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 3 adet düşüşle 216 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 36 adet artış kaydetti.