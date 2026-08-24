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Kanada'da ve ABD'de sondaj kulelerinin sayısı azaldı - 34. Hafta, 2026

Pazartesi, 24 Ağustos 2026 10:22:11 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 21 Ağustos tarihinde sona eren haftada ABD'de sondaj kulelerinin sayısı 5 adet düşüşle 588 adet seviyesine indi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 127 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 3 adet düşüşle 452 adet seviyesinde kaydedildi. ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 50 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 3 adet düşüşle 216 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 36 adet artış kaydetti.

Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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