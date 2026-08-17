Kanada'da ve ABD'de sondaj kulelerinin sayısı arttı - 33. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 14 Ağustos tarihinde sona eren haftada ABD'de sondaj kulelerinin sayısı 5 adet artışla 593 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 4 adet artışla 128 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 455 adet seviyesinde kaydedildi. ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 54 adet artmış oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 219 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 36 adet artış kaydetti.