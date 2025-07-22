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ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı arttı - 30. hafta, 2025

Salı, 22 Temmuz 2025 10:43:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 18 Temmuz tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 7 adet artışla 544 adet seviyesine çıktı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 9 adet artışla 117 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 2 adet düşüşle 427 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 42 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 10 adet artışla 172 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 25 adet düşüş kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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