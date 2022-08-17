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ABD’de Temmuz ayında izin verilen ve inşası başlatılan konut sayısı düşmeye başlarken, bitirilen konut sayısı arttı

Çarşamba, 17 Ağustos 2022 09:19:45 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, bu yılın Temmuz ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı.

Temmuz ayı verileri eklendiğinde ABD’de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu tahminleri 1.674.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Haziran ayı satış rakamlarının %1,3 altında, 1.655.000 adet olan 2021 yılı Temmuz ayı rakamlarının ise %1,1 üzerinde yer aldı.

Söz konusu ayda, tek haneli konut inşaatı izinleri 928.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Haziran ayı sonuçlarının %4,3 altında bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise aynı ayda 693.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması Temmuz ayında 1.446.000 adet olarak kaydedildi. Bu oran, revize edilmiş Haziran ayı tahmininin %9,6 ve 2021 yılı Temmuz ayı rakamının %8,1 altında bulunuyor.

Aynı ayda, yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması revize edilmiş Haziran ayı rakamına kıyasla %10,1 düşüşle 916.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatları ise 514.000 adet seviyesinde yer aldı.

Temmuz ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.424.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, revize edilmiş Haziran ayı tahminlerinin %1,1 ve 2021 yılı Temmuz ayı rakamının %3,5 üzerinde bulunuyor.

Söz konusu ayda, tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yılsonu ortalaması 1.009.000 adet olurken, bu rakam revize edilmiş Haziran ayı rakamının %0,8 altında yer aldı. Aynı ayda, tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 412.000 adet seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İnşaat 

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