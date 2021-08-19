ABD’de Temmuz ayında izin verilen ve bitirilen konut sayısı artarken, inşası başlatılan konut sayısı düştü

Perşembe, 19 Ağustos 2021 10:09:13 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, ABD'nin Temmuz ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı.

Temmuz ayı verileri eklendiğinde ABD'de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu tahminleri 1.635.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Haziran ayı satış rakamlarının %2,6 ve 1.542.000 adet olan 2020 yılı Temmuz ayı rakamlarının %6 üzerinde yer aldı.

Söz konusu ayda, tek haneli konut inşaatı izinleri 1.048.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Haziran ayı sonuçlarının %1,7 altında bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise Temmuz ayında 532.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması Temmuz ayında 1.534.000 adet olarak kaydedildi. Bu oran, revize edilmiş Haziran ayı tahmininin %7 altında ve 2020 yılı Temmuz ayı rakamının %2,5 üzerinde bulunuyor.

Aynı ayda, yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması revize edilmiş Haziran ayı rakamına kıyasla %4,5 düşüşle 1.111.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatları ise 412.000 adet seviyesinde yer aldı.

Haziran ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.391.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, revize edilmiş Haziran ayı tahminlerinin %5,6 ve 2020 yılı Temmuz ayı rakamının %3,8 üzerinde bulunuyor.

Söz konusu ayda, tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yılsonu ortalaması 954.000 adet olurken, bu rakam, revize edilmiş Haziran ayı rakamının %3,6 üzerinde bulunuyor. Temmuz ayında tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 426.000 adet seviyesinde kaydedildi.