ABD’de Şubat ayında izin verilen konut sayısı düşerken, inşası başlatılan ve bitirilen konut sayısı arttı

Cuma, 18 Mart 2022 09:41:51 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, bu yılın Şubat ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı.

Şubat ayı verileri eklendiğinde ABD'de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu tahminleri 1.859.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Ocak ayı satış rakamlarının %1,9 altında, 1.726.000 adet olan 2021 yılı Şubat ayı rakamlarının ise %7,7 üzerinde yer aldı.

Söz konusu ayda, tek haneli konut inşaatı izinleri 1.207.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Ocak ayı sonuçlarının %0,5 altında bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise aynı ayda 597.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması Şubat ayında 1.769.000 adet olarak kaydedildi. Bu oran, revize edilmiş Ocak ayı tahmininin %6,8 ve 2021 yılı Şubat ayı rakamının %22,3 üzerinde bulunuyor.

Aynı ayda, yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması revize edilmiş Ocak ayı rakamına kıyasla %5,7 artışla 1.215.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatları ise 501.000 adet seviyesinde yer aldı.

Şubat ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.309.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, revize edilmiş Ocak ayı tahminlerinin %5,9 üzerinde ve 2021 yılı Şubat ayı rakamının %2,8 altında bulunuyor.

Söz konusu ayda, tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yılsonu ortalaması 1.034.000 adet olurken, bu rakam revize edilmiş Ocak ayı rakamının %12,1 üzerinde yer aldı. Aynı ayda, tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 266.000 adet seviyesinde kaydedildi.