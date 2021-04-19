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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yine artarken, Kanada’da düştü

Pazartesi, 19 Nisan 2021 11:45:51 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 16 Nisan tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı yedi adet artışla 439 adet seviyesine yükseldi. Doğal gaz sondaj kuleleri sayısı bir adet artarak 94 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri sayısı ise yedi adet artışla 344 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı geçen yılın aynı haftasına göre 90 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber, 16 Nisan tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı iki adet düşerek 56 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 26 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: ABD  borular  Kuzey Amerika  boru  Kanada  |  benzer haberler »


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