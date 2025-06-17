ABD’de sondaj kulelerinin sayısı halen aşağı yönlü, Kanada’da artış gözlendi

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 13 Haziran tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 4 adet düşüşle 555 adet seviyesine geriledi.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 113 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 3 adet düşüşle 442 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 35 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 24 adet artışla 138 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 22 adet düşüş kaydetti.