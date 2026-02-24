Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı yükselirken, ABD’de yatay - 8. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 20 Şubat tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 551 adet seviyesinde yatay seyretti.

Doğal gaz sondaj ve petrol kulelerinin sayısı sırasıyla 133 ve 409 adet seviyelerinde yatay seyrederken, ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 41 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 224 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 20 adet düşüş kaydetti.