 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kanada’da...

Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı yükselirken, ABD’de yatay - 8. Hafta, 2026

Salı, 24 Şubat 2026 11:47:05 (GMT+3)   |   İstanbul

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 20 Şubat tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 551 adet seviyesinde yatay seyretti.

Doğal gaz sondaj ve petrol kulelerinin sayısı sırasıyla 133 ve 409 adet seviyelerinde yatay seyrederken, ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 41 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 224 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 20 adet düşüş kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yükselirken, Kanada’da azaldı - 6. Hafta, 2026

12 Şub | Çelik Haberler

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı yükseldi - 5. Hafta, 2026

03 Şub | Çelik Haberler

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı artış kaydetti - 4. Hafta, 2026

27 Oca | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı azalırken Kanada’da arttı - 2. Hafta, 2026

14 Oca | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yükselirken Kanada’da geriledi - 1. Hafta, 2026

06 Oca | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken Kanada’da yükseldi- 53. hafta, 2025

29 Ara | Çelik Haberler

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı düşüş kaydetti - 52. hafta, 2025

23 Ara | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken, Kanada’da yükseldi - 51. hafta, 2025

17 Ara | Çelik Haberler

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı düşüş kaydetti - 49. hafta, 2025

03 Ara | Çelik Haberler

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı arttı - 48. hafta, 2025

25 Kas | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları
Dış Çap:  13 - 219,1 mm
Et Kalınlığı:  0,7 - 8 mm
ERGEN ZIRAAT MAK. SAN. TIC. LTD.STI.
Teklifi Gör
Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  10,2 - 660 mm
Et Kalınlığı:  1,6 - 14,2 mm
ERGEN ZIRAAT MAK. SAN. TIC. LTD.STI.
Teklifi Gör
ERW Boyuna Kaynaklı Siyah Boru
Dış Çap:  21,3 - 273 mm
Et Kalınlığı:  2,65 - 5 mm
ERGEN ZIRAAT MAK. SAN. TIC. LTD.STI.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis