ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yükselirken, Kanada’da azaldı - 6. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 6 Şubat tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 5 adet artışla 551 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 5 adet artışla 130 adet olarak kaydedilirken, petrol sondaj kuleleri 421 adet seviyesinde yatay seyretti. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 35 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 4 adet düşüşle 228 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 21 adet düşüş kaydetti.