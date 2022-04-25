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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık hafifçe artarken, Kanada’da düştü

Pazartesi, 25 Nisan 2022 09:22:42 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 22 Nisan tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı iki adet artarak 695 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet artarak 144 seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri ise bir adet artışla 549 adet seviyesine yer aldı. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 257 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı iki adet düşerek 101 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 46 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: boru borular Kanada ABD Kuzey Amerika 

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