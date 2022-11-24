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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık hafifçe artarken, Kanada’da azaldı

Perşembe, 24 Kasım 2022 09:24:40 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, tatil sebebiyle 23 Kasım tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı iki adet artışla 784 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı iki adet düşerek 155 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise dört adet artışla 627 adet seviyesine yükseldi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 215 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı yedi adet düşerek 194 adet seviyesine geriledi. Sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 23 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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