ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık hafifçe artarken, Kanada’da azaldı

Pazartesi, 07 Kasım 2022 09:02:52 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 4 Kasım tarihinde sona eren haftada, ABD’de sondaj kulelerinin sayısı iki adet artışla 770 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşerek 155 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise üç adet artışla 613 adet seviyesine yükseldi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 220 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı üç adet düşerek 209 adet seviyesine geriledi. Sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 49 adet artış kaydetmiş oldu.