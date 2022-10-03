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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık hafifçe artarken, Kanada’da azaldı

Pazartesi, 03 Ekim 2022 09:05:06 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 30 Eylül tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı bir adet artışla 765 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşerek 159 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise iki adet artarak 604 adet seviyesine yükseldi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 237 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı iki adet düşerek 213 adet seviyesine geriledi. Sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 48 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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