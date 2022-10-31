ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık düşüş gösterirken, Kanada’da arttı

Pazartesi, 31 Ekim 2022 09:10:43 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 28 Ekim tarihinde sona eren haftada, ABD’de sondaj kulelerinin sayısı üç adet düşüşle 768 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşerek 156 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise iki adet düşüşle 610 adet seviyesine geriledi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 224 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı iki adet artarak 212 adet seviyesine yükseldi. Sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 46 adet artış kaydetmiş oldu.