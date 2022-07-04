ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık düşüş gösterirken, Kanada’da arttı

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 1 Temmuz tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı üç adet düşerek 750 adet seviyesinde yer aldı. Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı dört adet düşerek 153 adet seviyesine gerilerken, petrol sondaj kuleleri ise bir adet artışla 595 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 275 adet artmış oldu.
Bununla beraber aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 12 adet artarak 166 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 30 adet artış kaydetmiş oldu.