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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık düşerken, Kanada’da arttı

Pazartesi, 10 Ekim 2022 09:17:59 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 7 Ekim tarihinde sona eren haftada, ABD’de sondaj kulelerinin sayısı üç adet düşüşle 762 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşerek 158 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise iki adet düşüşle 602 adet seviyesine geriledi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 229 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı iki adet artarak 215 adet seviyesine yükseldi. Sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 48 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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