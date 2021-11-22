ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış kaydederken, Kanada’da düştü

Pazartesi, 22 Kasım 2021 09:18:48 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 19 Kasım tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yedi adet artışla 563 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı değişim göstermeyerek 102 adet seviyesinde yer almaya devam ederken, petrol sondaj kuleleri ise yedi adet artarak 461 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 253 adet artmış oldu.

Bununla beraber, aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşerek 167 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 66 adet artış kaydetmiş oldu.