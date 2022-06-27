ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterirken, Kanada’da düştü

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 24 Haziran tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı 13 adet artarak 753 adet seviyesinde yer aldı. Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı üç adet artarak 157 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri ise 10 adet artışla 594 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 283 adet artmış oldu.
Bununla beraber aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı iki adet düşerek 154 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 28 adet artış kaydetmiş oldu.