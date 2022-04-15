ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterirken, Kanada’da düştü

Cuma, 15 Nisan 2022 09:25:07 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 14 Nisan tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı dört adet artarak 693 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı iki adet artarak 143 seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri ise iki adet artışla 548 adet seviyesine yer aldı. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 254 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı sekiz adet düşerek 103 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 47 adet artış kaydetmiş oldu.